Эвакуация людей с загоревшейся плавбазы "Петр Житников" на Шикотан завершена

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Рыболовецкие суда во вторник высадили на острове Шикотан (Курильские острова, Сахалинская область) весь экипаж, находившийся на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников". Об этом сообщил ТАСС мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко.

"На Шикотан эвакуированы 365 человек. Первый пароход высадил 148 человек. Их определяют в пункты приема", - сказал он, уточнив, что остальные высадятся на берег позднее.

В пресс-службе администрации Сахалинской области ТАСС уточнили, что губернатор Лимаренко находится в отпуске, тем не менее ему регулярно докладывают о ситуации. "Обязанности главы региона исполняет [председатель областного правительства] Алексей Белик. Люди с плавбазы, все спасены и доставлены в целостности и сохранности на Южно-Курильск. Область оказала содействие в размещении людей, обеспечено горячее питание, сухой паек", - сказал собеседник агентства.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября. На борту находились около 400 человек, большинство из них эвакуировали рыболовные суда, за исключением 56 человек, которые остались на борту. В настоящий момент, по данным компании, пожар не потушен окончательно, на борту наблюдается задымление. Ранее сообщалось, что на Шикотан высадились первые 205 человек.

25 сентября решится вопрос о перевозке во Владивосток эвакуированного на Курилы экипажа. Об этом сообщил ТАСС мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко.

"Завтра судовладелец будет решать вопрос по их [членов экипажа] перевозке во Владивосток. Прорабатываются варианты: или это будет борт МЧС, или будет перевозить авиакомпания "Аврора", - сказал он.

Судовладелец выразил готовность организовать перевозку людей за свой счет.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, вторая этого же проекта принадлежит компании "Доброфлот". Она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32 тыс. 96 т, дедвейт - 10 тыс. 70 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.