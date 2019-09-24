Огонь на борту и шторм в море. Пожар на плавбазе у берегов Сахалина тушат почти сутки

ТАСС, 24 сентября. Одна из крупнейших в РФ плавбаз "Петр Житников", где с вечера понедельника не прекращается пожар, добралась до ближайшего курильского острова Итуруп. К ней уже подошло оснащенное специальным оборудованием судно, специалисты которого ведут проливку, а в светлое время суток приступят к обследованию корабля.

Это одна из крупнейших плавбаз в России, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также обеспечения добывающих судов всеми видами снабжения и обслуживанием.

Как пояснили ТАСС в АО "Дальморепродукт", которое является владельцем базы, на судне произошло возгорание тары в отсеке промвооружения, в результате чего сгорел кабель, ведущий в радиорубку. К полуночи понедельника экипаж локализовал возгорание, однако полностью его потушить не удалось.

Всего на борту судна находились более 400 человек. К базе направились спасательные и рыболовные суда, чтобы эвакуировать людей. Спасение осложнялось погодными условиями: плохой видимостью, низкой облачностью, порывами ветра 20-22 м/с и волнами высотой до 3,5 м. Только к 7:00 мск удалось посадить моряков на суда спасения, предоставленные "Дальморепродуктом". Всего с базы были эвакуированы порядка 360 человек, еще 56 - аварийная бригада - остались управлять судном и продолжать бороться с огнем.

Борьба с огнем и водой

К 18:00 (10:00 мск) вторника команде горящей плавбазы удалось завести двигатель и начать движение к Курильским островам. В 19:40 (11.40 мск) корабль остановился в 15 милях от берега острова Итуруп - появился небольшой крен от накопившейся в отсеках воды. По данным Росморречфлота, на это время на корабле оставался очаг возгорания. Оценить его масштаб команда не может, так как в отсеках очень высокая температура.

Около полуночи по местному времени к кораблю подошло спасательное судно Росрыболовства "Преданный". На его борту есть мощная техника для пожаротушения, насосное оборудование, которое при необходимости будет использовано для откачки воды. Члены экипажа ведут проливку внешних переборок базы, а также подачу воды во внутренние помещения через два лопнувших от температуры иллюминатора. В светлое время суток пройдет обследование баржи.

Кроме того, к плавбазе следуют спасательное судно Росморречфлота "Атлас" и буксир-спасатель "Сибирский" из Владивостока, он прибудет 26 сентября.

Страховка есть, пострадавших нет

В результате пожара, по словам собственника, никто не пострадал. Сейчас эвакуированные моряки находятся на острове Шикотан в городе Южно-Курильск. Их определили в пункты временного размещения в местной больнице, спорткомплексе и общежитии компании "Гидрострой", обеспечили горячим питанием.

Как позже пояснили власти региона, никто из эвакуированных не является жителем Сахалина, около берегов которого произошло ЧП, большинство из них - жители Приморского края. Собственник плавбазы сообщил, что в среду за свой счет отвезет экипаж во Владивосток.