Свидетель по делу бывшего вице-губернатора псковской области выступил против него в суде

ПСКОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, давал указания подчиненным о том, чтобы в конкурсе на строительство Струго-Красненской ЦРБ победила компания "Вест-строй", руководство которой, по версии следствия, выступает взяткодателем. Об этом во вторник в ходе заседания псковского городского суда сообщил свидетель по делу Дмитрий Спивак, ранее возглавлявший управление капитального строительства (УКС) Псковской области.

"От Александра Викторовича [Кузнецова] поступали указания, чтобы "Вест-строй" заканчивал проект (больницы на завершающем третьем этапе строительства), это происходило при личных встречах со мной и по телефону. [Было указание] снять максимальное количество конкурентов. Из восьми заявок на конкурс сняли пять", - сказал Спивак, который возглавлял УКС с 2012 по 2017 годы. На вопрос гособвинителя о том, мог ли Спивак отказать Кузнецову и не выполнить поручение, свидетель ответил, что в таком случае "мог бы остаться без работы".

По данным следствия, в 2011 году супруга Кузнецова приобрела у компании "Вест-строй" дом за 5 млн рублей в коттеджном поселке Петропавловский, хотя изначально установленная стоимость особняка составляла 6 млн 350 тыс. рублей. По версии гособвинения, застройщик сделал скидку в 1,35 млн рублей в обмен на то, что Кузнецов поспособствует победе этой строительной организации в конкурсе на строительство Струго-Красненской ЦРБ.

Александр Кузнецов был назначен вице-губернатором Псковской области в феврале 2012 года, курировал вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, развития энергетики, транспортного обслуживания, системы телефонной и мобильной связи. По словам адвоката, Кузнецов был уволен с должности замгубернатора Псковской области 14 декабря прошлого года, в день задержания.