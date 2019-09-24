СМИ: в аэропорту Буэнос-Айреса обрушились строительные леса

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще семь пострадали в результате обрушения строительных лесов в международном аэропорту Эсейса, расположенного вблизи аргентинской столицы. Об этом сообщил во вторник телеканал Todo Noticias.

По его данным, инцидент произошел у строящегося терминала. В результате происшествия погиб рабочий, упавший с высоты 16 м.

Пострадавших рабочих из-под завалов извлекли спасатели. Четверо были доставлены в больницу, остальным медицинская помощь была оказана на месте.

Причины обрушения на данный момент не установлены.