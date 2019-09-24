Спасатели локализовали пожар на плавбазе "Петр Житников"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Спасатели в среду ночью локализовали возгорание на терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников". Об этом сообщили ТАСС в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск".

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области, рыболовецкие суда в среду утром доставили всех людей с плавбазы "Петр Житников" на остров Шикотан. "К утру 25 сентября все рыбаки, эвакуированные с плавбазы "Петр Житников", доставлены на остров Шикотан и размещены в пунктах временного размещения. Общая численность находящихся на Шикотане рыбаков - 361 человек, все обеспечены горячим питанием", - говорится в распространенном сообщении.

В ближайшее время весь экипаж будет доставлен во Владивосток (порт приписки судна - прим. ТАСС) на паромах за счет судовладельца. Однако из-за непогоды в море отправка может затянуться на неопределенный срок.

Как сообщил ТАСС в среду представитель судовладельца (компания "Дальморепродукт"), плавбаза проходила проверку по пожарной безопасности перед отходом в рейс. "Каждый отход пожарную безопасность проверяют [на плавбазе]. На таких судах несется пожарная вахта. Без проверки наличия всех средств пожаротушения, выход невозможен", - отметил собеседник агентства.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября. На борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, вторая этого же проекта принадлежит компании "Доброфлот". Она предназначена для приема от добывающих судов краба, рыбы-сырца и их переработки на консервы и пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также для снабжения рыболовных судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 т, дедвейт - 10070 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.

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