Суд в Забайкалье оштрафовал фирму на 10 млн рублей за взятку гендиректору уранодобытчика

В конце мая стало известно о задержании Глотова по подозрению в получении взятки в крупном размере от депутата совета Краснокаменска, директора фирмы "Аргуньсервистранс" Пашаева. Сумма полученных Глотовым взяток, по оценкам следствия, составляет не менее 8 млн рублей. 30 мая Краснокаменский районный суд заключил его под стражу на два месяца.

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае назначил штраф в 10 млн рублей фирме предпринимателя Орхана Пашаева "Аргуньсервистранс" за дачу взятки гендиректору Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО, входит в АРМЗ) Александру Глотову, сообщил в среду журналистам помощник прокурора края Евгений Синельников.

"Прокуратура возбудила в отношении ООО ["Аргуньсервистранс"] дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере"). По результатам его рассмотрения суд назначил организации штраф в размере 10 млн рублей", - сказал Синельников. Он отметил, что по ходатайству прокурора наложен арест на имущество фирмы стоимостью около 6 млн рублей.

Компания "Аргуньсервистранс" в 2017 году выиграла тендер на поставку продуктов на ППГХО. С тех пор, по информации сайта госзакупок, получила на закупках горно-химического объединения 258 млн рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД, за победу при проведении тендера гендиректор уранодобывающего предприятия потребовал ежемесячно передавать ему по 500 тыс. рублей.

ППГХО - крупнейшее уранодобывающее предприятие в России, расположено в городе Краснокаменске Забайкальского края.