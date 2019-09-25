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Cудно с российскими моряками село на мель в Швеции

По данным береговой охраны, капитан судна уснул за штурвалом. Он мог находиться в нетрезвом состоянии
Описание
© CORBIS/Corbis via Getty Images, архив

ТАСС, 25 сентября. Грузовое судно Baltic Carrier под флагом Гибралтара село на мель у берегов шведского Хельсингборга (провинция Сконе) из-за уснувшего за штурвалом капитана. Как сообщил в среду телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану королевства, все семеро членов экипажа судна россияне.

"Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности. Ведется расследование <...> Его могут задержать", - прокомментировала ситуацию представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг.

По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, судно следовало из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчёпинг (провинция Эстергётланд). Морские власти Швеции не зафиксировали повреждений судна и оценивают состояние здоровья членов экипажа положительно.

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