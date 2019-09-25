Чартеры во Владивосток для моряков плавбазы на Сахалине задержатся на несколько часов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Отправка двух чартерных рейсов авиакомпании "Аврора" по направлению Южно-Курильск (Курильские острова, Сахалинская область) - Владивосток для экипажа, эвакуированного из-за пожара на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане, задерживается на час. Об этом сообщил ТАСС в среду мэр Южно-Курильского городского округа Вячеслав Власенко. Представитель судовладельца сообщил, что рейсы перенесены на два с половиной часа.

"Отправка переносится ориентировочно на час, так как самолеты еще не прибыли в Южно-Курильск", - сообщил мэр. Причину задержки он не уточнил. Комментариями авиакомпании "Аврора" ТАСС не располагает.

Представитель судовладельца плавбазы сообщил ТАСС о том, что вылеты из Южно-Курильска во Владивосток перенесены на 20:30 (12:30 мск) и 21:30 (13:30 мск). В Росморречфлоте рассказали, что судовладелец застраховал пять самолетов авиакомпании "Аврора".

Первый рейс должен был отправиться из Южно-Курильска в 17:00 по местному времени (09:00 мск), второй - в 20:30 (12:30 мск). По информации правительства региона, каждый самолет должен перевезти по 70 пассажиров. Отправка экипажа должна завершиться в течение трех дней.

Сейчас экипаж находится в пунктах временного размещения, люди обеспечены горячим питанием и всеми необходимыми вещами. Медицинская помощь никому не потребовалась. Правительство области ведет постоянные переговоры с судовладельцем.

Пожар на плавбазе

Пожар на плавбазе возник 23 сентября. На борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. Экипаж хотели доставить за счет судовладельца во Владивосток (порт приписки судна) на паромах, но затем было решено воспользоваться авиасообщением. Ранее сахалинские власти опасались, что из-за непогоды отправка может затянуться на неопределенный срок.

На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда "Преданный" и "Атлас". Возгорание локализовано, но огонь остается сильным, поэтому тушение продолжается.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32 тыс. 96 т, дедвейт - 10 тыс. 70 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.