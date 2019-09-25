Пожар в кафе на западе Москвы ликвидирован

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пожар в кафе на западе Москвы потушен, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар по адресу: Большая Филевская улица, дом 22, строение 15, ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы в парке "Фили" горит кафе на площади 600 кв. м. Из одноэтажного здания шел густой черный дым. Из здания проведена эвакуация, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В пресс-службе столичного главка МЧС также подтвердили факт пожара. "Поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Большая Филевская дом 22, строение 15. По данному адресу происходит загорание в отдельно стоящем административном здании на общей площади порядка 600 кв. м. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и ликвидировать загорание", - отметили в ведомстве.