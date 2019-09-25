Источник: в Петербурге проходят обыски по делу об обмане пенсионеров в медцентрах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска в среду проводят обыски в Санкт-Петербурге в сети медицинских центров по уголовному делу о мошенничестве в отношении пожилых людей, у которых находили несуществующие болезни, а затем вынуждали платить за лечение, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Идут обыски, выявлена ОПГ (организованная преступная группа), члены которой под видом оказания медицинских услуг в основном пожилым людям в ходе бесплатного обследования находили у них несуществующие недуги и затем брали деньги за лечение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленникам удалось обмануть более 150 человек, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По его словам, уже задержано несколько человек, состоящих в организованной преступной группе.