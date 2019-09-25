Ростехнадзор проведет проверку после возгорания на НПЗ в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Ростехнадзор проведет проверку по факту пожара на Киришском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), произошедшего в понедельник в Ленинградской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"Создана комиссия по расследованию причин аварии на НПЗ. После окончания работы комиссии и сделанных ею выводов будут приняты решения о дальнейших контрольных мероприятиях в отношении предприятия", - сказала собеседница агентства.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в ведомство в понедельник утром. На предприятии горела печь. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

В ходе последней внеплановой проверки предприятия в апреле Ростехнадзор выявил 26 нарушений, которые предписал устранить к 15 декабря 2019 года. В частности, по итогам проверки было выявлено, что обвязка резервуаров и насосов не обеспечивает возможность перекачки светлых нефтепродуктов в случае ЧП. Также был допущен отрыв трубопровода от опоры и ряд других нарушений.

Киришский нефтеперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию в 1966 году. Предприятие является одним из основных поставщиков нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Объект принадлежит ООО "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез" (входит в нефтяную компанию "Сургутнефтегаз").