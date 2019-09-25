Моряк плавбазы "Петр Житников" рассказал, как проходила эвакуация

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Эвакуация людей с плавбазы "Петр Житников" в Охотском море, на борту которой с понедельника продолжается пожар, прошла без осложнений, как на учебных тревогах. Об этом в среду сообщил журналистам эвакуированный моторист-практикант плавбазы Анатолий Барзул.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября. На борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду группу тушения пожара на борту увеличили до 65 человек. На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда "Преданный" и "Атлас".

"Самым сложным было сохранить спокойствие, но никакой паники не было, все было отыграно также, как на учебных судовых тревогах: все были спокойны, размеренно вышли на промысловую палубу, где была [организована] пересадка на другое судно. Нас кранами "в корзинках" поднимали, и все было спокойно и безопасно", - сказал Барзул, уточнив, что непогода в Охотском море не осложнила эвакуацию.

Также гендиректор "Дальморепродукта" Александр Парахин сообщил ТАСС, что все спасательные средства на плавбазе "Петр Житников" были исправны и используются при тушении.

"Все спасательные средства были в полной боевой готовности, сейчас два [спасательных судна] стоят [у горящей плавбазы], естественно все израсходуют, тушение сложное", - сказал Парахин.

По словам гендиректора, шлюпки плавбазы тоже исправны, но не использовались при эвакуации, так как в этом не было необходимости. "При помощи кранов спускали людей с плавбазы, и садили на пароход - это хорошая морская практика", - пояснил Парахин.

Он отметил, что возгорание произошло на складе промышленной тары. "Все говорят про консервный цех, бывший цех по изготовлению консервов из крабов, но он уже 20 лет не работает - [сейчас] это склад тары", - добавил Парахин.

На данный момент возгорание на плавбазе "Петр Житников" локализовано, тушение продолжается. В четверг на место происшествия направят третье спасательное судно "Сибирский".

О плавбазе "Петр Житников"

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32 тыс. 96 т, дедвейт - 10 тыс. 70 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.