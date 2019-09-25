Пожар на российском траулере в Норвегии вышел из-под контроля

ТАСС, 26 сентября. Пожар на российском траулере "Бухта Наездник" Мурманского тралового флота, загоревшемся в среду в порту города Тромсё, вновь вышел из-под контроля, существует угроза взрыва находящейся на борту цистерны с аммиаком. Об этом представитель полиции Тромсё Мортен Петтерсен сообщил на брифинге.

"Сейчас возгорание вышло из-под контроля. На борту находится цистерна с аммиаком. Если она взорвется, мы окажемся в очень плохой ситуации", - подчеркнул он.

По его словам, полиция рассматривает два варианта дальнейших действий. Первый - создание вокруг горящего судна зоны безопасности диаметром 300 метров с эвакуацией всех, кто находится в ней, второй - затопление судна, чтобы ликвидировать пожар.

Как сообщали ТАСС в компании-судовладельце, в норвежский порт траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и произошло возгорание. По данным местной полиции, на борту судна горит гидравлическое масло.

По данным генконсульства РФ в Киркенесе, никто из российских моряков не пострадал. Все 29 членов экипажа эвакуированы и временно размещены на территории Университетского госпиталя. Представитель экстренных служб Марит Линн сообщила, что "два или три моряка останутся [в больнице] под наблюдением".

Судно "Бухта Наездник", на котором произошло ЧП, - средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) типа "Стеркодер" с бортовым номером. Оно было построено в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение составляет 2878 тонн, длина - 64 метра, полная численность экипажа - 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в Северо-Восточной Атлантике.