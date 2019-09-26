На плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане ликвидировали открытый огонь

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Спасатели вместе с аварийной бригадой членов экипажа в четверг днем ликвидировали открытый огонь на борту терпящей в Тихом океане бедствие плавучей базы "Петр Житников". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Сейчас спасатели вместе с аварийной партией экипажа занимаются охлаждением надстроек. Представитель судовладельца (компания "Дальморепродукт") сообщила ТАСС, что спасатели перекрыли доступ кислорода к очагам тления. Внутрь консервного цеха, откуда начался пожар, аварийная бригада еще не заходила. Сейчас рядом с плавбазой находятся спасательное судно "Преданный", спасательный буксир "Атлас", корабль береговой охраны и судно "Чемпион".

Также, по информации администрации Южно-Курильского района, чартерные рейсы во Владивосток для второй и третьей партий эвакуированных на Курилы членов экипажа плавбазы вылетят с задержкой. Рейсы были запланированы на 16:00 (08:00 мск) и 20:00 (12:00 мск). Время вылета поменялось на 17:00 (09:00 мск) и 20:30 (12:30 мск).

Пожар на плавбазе

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек. Экипаж хотели доставить за счет судовладельца во Владивосток (порт приписки судна) на паромах, но затем было решено воспользоваться авиасообщением с Кунаширом.

Первые два чартерных рейса отправились во Владивосток из Южно-Курильска (Кунашир) в среду вечером, в пункт назначения доставили 135 человек. В Росморречфлоте рассказали, что судовладелец зафрахтовал пять самолетов авиакомпании "Аврора".

На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда "Преданный" и "Атлас". В ближайшее время на место происшествия будет направлено третье спасательное судно "Сибирский".

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество", построенная в 1989 году, принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, которые предназначены для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно ходит под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 тонн, дедвейт - 10070 тонн, длина - 1719,03 м, ширина - 28 м.

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