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Владелец горевшего в Норвегии траулера заявил, что судно затопили умышленно

В компании "Норебо" уточнили, что на борту судна есть аммиак, а это создавало угрозу взрыва

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский рыболовный траулер был намеренно затоплен в порту в Норвегии пожарной службой, чтобы в него попала морская вода и затушила возгорание на нем. Об этом ТАСС сообщили в компании "Норебо", которой принадлежит Мурманский траловый флот, владеющий судном.

"Судно в настоящее время лежит на боку. Как мы понимаем, норвежская пожарная служба решила это сделать [затопить судно], чтобы в судно попала вода", - сказал представитель компании.

В компании отметили, что на борту судна есть аммиак, что создавало угрозу взрыва.

Пожар на борту траулера Мурманского тралового флота "Бухта Наездник" произошел в порту Тромсё в Норвегии во вторник.

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