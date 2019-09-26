Владелец горевшего в Норвегии траулера заявил, что судно затопили умышленно

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский рыболовный траулер был намеренно затоплен в порту в Норвегии пожарной службой, чтобы в него попала морская вода и затушила возгорание на нем. Об этом ТАСС сообщили в компании "Норебо", которой принадлежит Мурманский траловый флот, владеющий судном.

"Судно в настоящее время лежит на боку. Как мы понимаем, норвежская пожарная служба решила это сделать [затопить судно], чтобы в судно попала вода", - сказал представитель компании.

В компании отметили, что на борту судна есть аммиак, что создавало угрозу взрыва.

Пожар на борту траулера Мурманского тралового флота "Бухта Наездник" произошел в порту Тромсё в Норвегии во вторник.