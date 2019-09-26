Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Саратовской области

САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Саратовской области в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД региона.

"По предварительным данным, на автодороге Вольск - Черкасское произошло столкновение автомашин ВАЗ-2109 под управление водителя 1980 года рождения и автомашины Lada Granta под управлением водителя 1966 года рождения. В результате в медицинское учреждение доставлены оба водителя и три пассажира автомашины Lada Granta", - говорится в сообщении.

Подробности и причины аварии устанавливаются.