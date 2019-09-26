{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Саратовской области

Причины аварии устанавливаются

САРАТОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Саратовской области в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД региона.

"По предварительным данным, на автодороге Вольск - Черкасское произошло столкновение автомашин ВАЗ-2109 под управление водителя 1980 года рождения и автомашины Lada Granta под управлением водителя 1966 года рождения. В результате в медицинское учреждение доставлены оба водителя и три пассажира автомашины Lada Granta", - говорится в сообщении.

Подробности и причины аварии устанавливаются.

Теги
РоссияСаратовская область
В Воронеже тюремный срок получил глава преступной группы, похищавшей автомобили
Суд приговорил его к 11 годам колонии
Читать полностью