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Ураган "Лоренцо" в Атлантическом океане достиг третьей категории

Об угрозе его выхода на сушу не сообщается

ТАСС, 26 сентября. Максимальные порывы ветра в пределах урагана "Лоренцо", сформировавшегося на этой неделе в Атлантическом океане, достигли 56 м/с, что соответствует третьей категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщается в четверг на сайте американского Национального центра по наблюдению за ураганами.

По его данным, в 10:00 UTC (13:00 мск) ураган находился в 1600 км к западу от самой южной точки островов Кабо-Верде и двигался на северо-запад со скоростью 6,7 м/с.

В ближайшее время ожидается дальнейшее усиление "Лоренцо" и снижение скорости его движения. В воскресенье ураган, вероятно, сменит направление движения и повернет на север. Об угрозе его выхода на сушу не сообщается.

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