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Суд не нашел в действиях Миняйло признаков уголовных преступлений

Обвинения с фигуранта дела о массовых беспорядках пока не сняты

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отпустил из-под стражи в зале суда фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло, так как не усмотрел в его действиях признаков уголовных преступлений. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, обвинения с Миняйло пока не сняты, это является компетенцией следственных органов.

"Из предъявленного в настоящее время обвинения в действиях Миняйло не усматривается вмененный ему состав преступления (ст. 212 УК РФ "Массовые беспорядки"). В настоящее время усматриваются признаки административного правонарушения и, соответственно, если он будет привлечен к такой ответственности, то время его нахождения под стражей должно быть зачтено", - сказала представитель суда.

Солопова уточнила, что обвиняемому не избиралась подписка о невыезде и надлежащем поведении. "Вопрос о прекращении уголовного дела на данной стадии в отношении Миняйло относится к компетенции Следственного комитета", - отметила она. Если следствие будет не согласно с решением, то СК вправе обжаловать его в Московском городском суде, добавила пресс-секретарь суда.

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