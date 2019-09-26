СМИ: сотрудница полиции ранена при нападении с ножом в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудница израильской полиции получила ранения в четверг в результате нападения с ножом в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Пресс-служба полиции подтвердила в коммюнике, что "в Старом городе Иерусалима произошло нападение с использованием холодного оружия". "Полицейские арестовали нападавшего", - говорится также в заявлении правоохранителей.

Газета The Times of Israel сообщает, что в результате нападения сотрудница полиции получила легкие ранения. По данным издания, ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия.