Моряков с загоревшегося российского траулера в Норвегии разместили в гостинице

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Моряки, находившиеся на загоревшемся в порту Тромсё рыболовном траулере, размещены в гостинице, где будут ждать изготовления документов взамен утраченных во время пожара. Об этом сообщили ТАСС в четверг в компании-судовладельце - Мурманском траловом флота (входит в группу компаний "Норебо").

Ранее сообщалось, что все 29 моряков были эвакуированы с борта и размещены на территории местного университетского госпиталя.

"Все моряки в гостинице, ждут изготовления консульством РФ документов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сроки изготовления документов пока назвать сложно. "Это делает консульство, есть определенная процедура. Не знаю, сколько может занять времени, подобных ситуаций у нашей компании раньше не было", - сказал представитель Мурманского тралового флота.

Речь идет об экипаже, сменившем моряков, с которыми судно зашло в порт, последние уже отбыли в РФ.

Пожар на борту траулера Мурманского тралового флота "Бухта Наездник" произошел в порту Тромсё в Норвегии в среду. Днем позже судно было притоплено, чтобы погасить огонь.

Судно "Бухта Наездник", на котором произошло ЧП, - средний рыболовный траулер морозильный (СРТМ) типа "Стеркодер". Оно было построено в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение составляет 2878 тонн, длина - 64 м, полная численность экипажа - 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в Северо-Восточной Атлантике.