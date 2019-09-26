Астраханский чиновник осужден на два года за превышение должностных полномочий в сфере ЖКХ

АСТРАХАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Глава муниципального образования "Астраханский сельсовет" признан в четверг виновным в превышении должностных полномочий в сфере ЖКХ, суд приговорил его к двум годам колонии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Суд вынес обвинительный приговор в отношении главы МО "Астраханский сельсовет". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что глава муниципалитета в период с 1 октября 2014 года по 30 ноября 2015 года, заведомо зная, что работы по строительству жилых домов блокированного типа в поселке Буруны Наримановского района в полном объеме не выполнены, подписал акты об их приемке. Действиями чиновника федеральному бюджету, бюджетам Астраханской области и муниципального образования "Астраханский сельсовет" был причинен материальный ущерб в размере свыше 1,1 млн рублей - суммы фактического объема невыполненных работ, уточнили в ведомстве.

В июле после проверки работы бизнесменов и чиновников Астраханской области, курирующих вопросы строительной сферы, всего было возбуждено 43 уголовных дела (из них 17 возбуждены СК). Основные нарушения были связаны с проведением капремонта в многоквартирных домах и переселением граждан из аварийного жилья.