Буксир-спасатель "Сибирский" подошел к горящей плавбазе "Петр Житников"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Спасательное судно "Сибирский", направленное из Владивостока, подошло к терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск".

"К месту пожара подошел "Сибирский", - сообщил собеседник агентства.

Помимо него, рядом с плавбазой находятся подошедшие на несколько дней раньше спасательные суда "Преданный" от Росрыболовства и "Атлас" от Росморречфлота, посланные на место ЧП из Корсакова (Сахалин).

Пожар на плавбазе

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек. Экипаж планировали доставить за счет судовладельца во Владивосток (порт приписки судна) на паромах, но затем было решено воспользоваться авиасообщением с Кунашира.

Первые 135 человек покинули Кунашир в среду поздно вечером на двух самолетах. Остальные остались на острове Шикотан (Курильские острова) в пункте размещения с горячим питанием и всеми необходимыми вещами. В четверг днем во Владивосток были отправлены еще 70 человек. Четвертая группа не смогла вылететь в ночь на пятницу из-за неблагоприятных погодных условий.

На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда. Открытое горение ликвидировано, но тушение продолжается.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 т, дедвейт - 10070 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.