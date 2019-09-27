Суд Калининграда отклонил жалобу на освобождение обвиняемых в хищениях при подготовке к ЧМ

КАЛИНИНГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Суд Калининграда в пятницу оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры на решение Центрального районного суда, который смягчил меру пресечения Амиру Кушхову и Сергею Трибунскому, выпустив их из СИЗО под домашний арест в рамках дела о хищении 752 млн рублей, выделенных на инженерную подготовку стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Кушхова Дмитрий Косенко.

"Суд оставил апелляционное представление прокуратуры без удовлетворения, решение - без изменения", - сказал защитник.

На прошлой неделе Центральный районный суд Калининграда отказал стороне обвинения, которая просила продлить меру пресечения в виде содержания под стражей обоим фигурантам, и выпустил обвиняемых под домашний арест. По словам Косенко, суд пришел к выводу, что гособвинение не смогло предоставить сведений, которые свидетельствовали бы о том, что фигуранты могут скрыться от следствия или повлиять на него.

Уголовное дело

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнявшего обязанности директора государственного казенного учреждения Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" (ГКУ КО "РУЗКС") Амира Кушхова и ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского было утверждено заместителем генерального прокурора РФ в январе текущего года и направлено в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Расследование проводил следственный департамент МВД России.

По версии следствия, фигуранты вступили в сговор с участниками преступного сообщества из ООО "Группа "Сумма", созданного братьями Магомедовыми, генеральным директором ОАО "Глобалэлектросервис", руководителем дирекции ОАО "ГЭС" и директором дочерней компании ООО "УПТК". По данным следователей, средства были похищены при выполнении госконтракта, заключенного между ГЭС и РУЗКС, на выполнение работ по инженерной подготовке калининградского стадиона к ЧМ-2018.

В Генпрокуратуре пояснили, что с января по сентябрь 2014 года соучастники представили в управление Федерального казначейства по Калининградской области подписанные между ОАО "ГЭС" и ГКУ КО "РУЗКС" документы, содержащие недостоверные сведения об объемах, стоимости и соответствии работ проектной документации. На их основании ОАО "ГЭС" перечислили более 752 млн рублей, которые были похищены. Кушхов и Трибунский находились под арестом с лета 2017 года.