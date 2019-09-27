Владелец "Механика Погодина" заявил о затягивании рассмотрения обращения к Зеленскому

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Украины затягивают рассмотрение обращения владельца заблокированного в Херсоне российского судна "Механик Погодин" к президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом ТАСС сообщили в компании "Волжское пароходство", которой принадлежит "Механик Погодин".

Как сообщала компания, в августе судовладелец обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать в освобождении судна.

"Обращение судовладельца в адрес президента Украины с просьбой о содействии в выдаче разрешения на скорейший выход "Механика Погодина" из порта Херсон неоднократно переадресовывалось в разные управления аппарата президента и неизменно - с отсчетом нового 30-дневного срока для подготовки ответа. На данный момент письмо находится на рассмотрении у главы администрации президента Украины Андрея Богдана, который, однако, по сообщениям СМИ, в ближайшее время может покинуть занимаемый пост. Не исключаем, что в этом случае обращение вновь будет переадресовано, а срок подготовки ответа на него в очередной раз получит новый отсчет", - сказали в компании.

В компании уточнили, что экипаж обеспечен продуктами питания и необходимыми медикаментами. Очередная плановая смена состоялась 20 августа, все члены экипажа вернулись в Россию. Ущерб судовладельца в связи с запретом на выход судна из акватории порта Херсон на данный момент составляет более $2,5 млн, добавили в компании.

Российское судно "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту было заблокировано украинской стороной в порту Херсона 10 августа 2018 года. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг", против которой введены санкции. В то же время, компания-оператор судна, которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.