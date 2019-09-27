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В Рязани убит ветеран Великой Отечественной войны

СК возбудил уголовное дело

ТАСС, 27 сентября. СК по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту убийства 91-летнего участника Великой Отечественной войны и его 89-летней супруги. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

"Вечером 26 сентября в своей квартире в городе Рязани были обнаружены тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц")", - говорится в сообщении.

Для установления личности преступника назначены генетические, дактилоскопические, судебно-медицинские экспертизы. Следователи проверяют различные версии, в том числе связанные с корыстным мотивом убийства супругов.

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