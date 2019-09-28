Неизвестные залили нефтепродуктами несколько улиц в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Несколько недавно отремонтированных улиц в Комсомольске-на-Амуре неизвестные залили нефтепродуктами в ночь на субботу. Проезд перекрыт, дороги вновь придется восстанавливать, сообщил глава города Александр Жорник в Instagram.

"Сегодня ночью кто-то разлил на проезжую часть проспекта Первостроителей или дизельное топливо, или отработанное масло, какую-то техническую жидкость, дорога может прийти в негодность за считанные часы. Возможно придется перекладывать полотно", - сказал Жорник.

Дорога перекрыта, силами пожарных, ее залили пеной, нефтепродукты пытаются смыть. Также изменено движение ряда автобусных маршрутов. Эти улицы также перекрыты.

В администрации города ТАСС уточнили, что общая площадь загрязнения составила 80,5 тыс. кв. м. Нефтепродуктами залиты 3,8 км дорог, одна из которых шестиполосная.

Замглавы города по энергетике, ЖКХ и гражданской обороне Алексей Разин на своей странице в соцсети уточнил, что нефтепродуктами, помимо проспекта Первостроителей, залиты также улицы Шиханова и Васянина в центре города. "Нефтепродукты, вступая в реакцию с асфальтом, "разъедают" битум и фактически приводят в негодность всю дорогу. Пытаемся спасти хотя бы [проспект] Первостроителей, а улицы Шиханова и Васянина придется перекладывать", - написал Разин.

Как сообщил в Instagram глава Хабаровского края Сергей Фургал, инцидент произошел перед приездом в город полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который ожидается в начале следующей недели. "Ситуацию в Комсомольске-на-Амуре кроме, как диверсией, назвать нельзя. Едва отремонтировали три крупнейших магистрали в городе за федеральные деньги, как тут же происходит разлив нефтепродуктов. И это перед приездом полпреда президента на Дальнем Востоке. Только вчера в должность вступил новый мэр города Александр Жорник. Но не только для него, для нас тоже это очень серьезное испытание. Сейчас необходимо срочно предотвратить возможные последствия ЧП", - написал Фургал.

Он добавил, что из-за инцидента поданы заявления в правоохранительные органы.

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