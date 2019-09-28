Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Нижегородской области

ТАСС, 28 сентября. В результате пожара в двухквартирном доме в Нижегородской области погибли двое мужчин, площадь возгорания составила 60 кв. м, сообщает в субботу пресс-служба главного управления МЧС по области.

"Пожар с двумя погибшими в деревне Мартыниха городского округа Шахунья Нижегородской области в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибли мужчины 1954 и 1961 годов рождения, детей нет, выгорела внутренняя отделка на площади 60 кв. м. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.