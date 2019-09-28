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Генассамблея ООН - 2019

СМИ: самолет с премьером Пакистана вернулся в Нью-Йорк из-за технической неисправности

Техническая неисправность была обнаружена примерно в 700 километрах от Нью-Йорка, отмечает телеканал Geo TV

ИСЛАМАБАД, 28 сентября. /ТАСС/. Самолет премьер-министра Пакистана Имрана Хана был вынужден вернуться в аэропорт Нью-Йорка из-за технической неисправности. Как сообщает в субботу телеканал Geo TV, воздушное судно с делегацией Пакистана, участвовавшей в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вылетело в ночь с пятницы на субботу из аэропорта имени Джона Кеннеди.

По информации канала, незначительная техническая неисправность была обнаружена примерно в 700 километрах от Нью-Йорка. Экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета для проведения диагностики и исправления неполадки. На данный момент информации относительно причины неисправности, а также примерного времени вылета Хана в Пакистан нет.

Теги
СШАПакистанХан, ИмранГенассамблея ООН - 2019
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