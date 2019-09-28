СМИ: в Канаде подтвержден второй случай заболевания легких из-за вейпа

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Специалисты Министерства здравоохранения канадской провинции Квебек объявили о подтвержденном случае заболевания легких по причине употребления вейпа. Об этом сообщил телеканал CTV.

Это уже второй официально подтвержденный случай в Канаде. Речь идет о 50-летнем мужчине из Монреаля, который начал курить вейп в апреле после отказа от обычных сигарет.

18 сентября стало известно, что в Канаде подтвержден первый случай заболевания легких из-за курения электронных сигарет. Заболевшим стал молодой человек из города Лондон (провинция Онтарио). После курса лечения подросток пошел на поправку, и его уже выписали из больницы. В тот же день Минздрав крупнейшей канадской провинции Онтарио поручил медучреждениям региона сообщать обо всех подобных случаях, которые могут быть связаны с употреблением вейпа.

На следующий день различные объединения канадских медиков призвали Оттаву ужесточить правила продажи электронных сигарет. Среди подписавших петицию, в частности, есть представители Канадского онкологического сообщества, Канадской медицинской ассоциации, Канадской ассоциации лечения заболеваний легких, "Коалиции по борьбе с табакокурением", группы "Врачи за Канаду без табачного дыма", Общества по борьбе с заболеваниями сердца и другие организации. В настоящее время Минздрав Канады расследует еще несколько случаев возможного заболевания легких у курильщиков вейпа.

Ранее сообщалось, что в США погибли уже пять человек, куривших электронные сигареты. Всего же по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа - в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах. Согласно официальным данным, свыше 1,5 млн подростков стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по ограничению продажи содержащих никотин устройств. По Канаде такой статистики пока нет.