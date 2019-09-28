Вылетавший из Домодедово самолет вернулся на стоянку из-за пьяного дебоша пассажиров

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Самолет, готовившийся к вылету из аэропорта Домодедово в Минеральные Воды, вернулся к месту стоянки из-за пьяного дебоша двух пассажиров на борту. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение, что командир воздушного судна, которое готовилось к вылету в Минеральные Воды, принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки в связи с неадекватным поведением двух пассажиров", - сообщила она.

По словам Волк, полицейские доставили правонарушителей в дежурную часть. "Установлено, что 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, пытался проникнуть в кабину пилотов. Другой пассажир - 44-летний житель города Санкт-Петербурга - в нарушение действующего законодательства курил на борту самолета. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных", - рассказала представитель ведомства.

В отношении первого правонарушителя возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования"). Другой привлечен к административной ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ ("Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах").