Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей в Алтайском крае

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей в Алтайском крае. Об этом говорится в официальном сообщении Следственного комитета РФ.

В конце августа 27-летняя жительница Славгорода (Алтайский край) и двое ее детей - девяти и четырех лет - пропали. После этого возбудили уголовное дело.

"Следователи и полицейские в рамках расследования уголовного дела вели ежедневную кропотливую работу по установлению местонахождения пропавших, рассматривались и отрабатывались различные версии исчезновения - от самостоятельного выезда из региона до криминальных. Благодаря слаженной работе удалось установить причастного к исчезновению разыскиваемых. Им оказался 22-летний брат сожителя женщины", - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина попросила брата своего сожителя отвести ее и детей на вокзал. По дороге мужчина поссорился с женщиной и убил ее и детей. Тела он спрятал в районе села Павловка. После задержания мужчина показал, где спрятал убитых.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.