Семейная пара погибла после отравления газом в Башкирии

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Семейная пара погибла в результате отравления газом в Дюртюлинском районе Башкирии из-за неисправности котла, обогревающего дом, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

"В Дюртюлинском районе, в селе Асяново, соседи обнаружили тела двух погибших, мужчины 1954 и женщины 1960 года рождения. Врачи констатировали их смерть", - сообщили ТАСС.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление природным газом из-за неисправности индивидуальной системы отопления дома.