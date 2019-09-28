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Семейная пара погибла после отравления газом в Башкирии

Причиной ЧП стала неисправность котла, обогревающего дом

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Семейная пара погибла в результате отравления газом в Дюртюлинском районе Башкирии из-за неисправности котла, обогревающего дом, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

"В Дюртюлинском районе, в селе Асяново, соседи обнаружили тела двух погибших, мужчины 1954 и женщины 1960 года рождения. Врачи констатировали их смерть", - сообщили ТАСС.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление природным газом из-за неисправности индивидуальной системы отопления дома.

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