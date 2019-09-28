Посольство РФ: граждан России не было на борту загоревшегося в Греции парома

АФИНЫ, 28 сентября. /ТАСС/. Граждан России на борту парома Olympic Champion, который загорелся в субботу в Греции, не было. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Греции.

"Граждан России на борту парома не было", - подчеркнули в диппредставительстве.

До этого пресс-атташе посольства Василий Гаврилов сообщил журналистам, что российские граждане не обращались в посольство России в Греции после пожара на пароме в порту Игуменица. По его словам, посольство остается в контакте с профильными греческими службами.

По меньшей мере 538 пассажиров были эвакуированы из-за пожара, возникшего в субботу на борту парома Olympic Champion в греческом порту Игуменица. Большая часть экипажа была также эвакуирована.

Пожар начался, когда паром отправлялся в Венецию, но после возникновения возгорания он вернулся в греческий порт. Для пожаротушения к нему сразу же был подведен буксир, прибыли пожарные из города и соседних районов. В тушении пожара принимали участие 46 пожарных и десять пожарных машин.

Паром Olympic Champion был построен в 2000 году. Он имеет общую длину 204 м и ширину 26,13 м.