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МИД Украины: трое членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане судна спасены

Спасательная операция продолжается

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Трое членов экипажа пропавшего во время шторма в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode, из которые двое - украинцы, спасены. Об этом в субботу сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации судовладельца, троих членов экипажа спасли", - написал он в Twitter, уточнив, что двое из спасенных - граждане Украины.

Кирилич добавил, что спасательная операция продолжается.

Ранее в субботу стало известно, что судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого - граждане Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане 26 сентября. Это случилось на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). По информации издания "Украинская правда", на судне находилось около десяти граждан Украины.

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