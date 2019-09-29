Вагоны с углем загорелись в составе движущегося поезда в Еврейской автономной области

ТАСС, 29 сентября. Три вагона с углем загорелись в составе поезда на участке Транссибирской магистрали в Еврейской автономной области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по области.

"29 сентября в 13:41 (06:41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о возгорании вагонов с углем в движущемся поезде", - говорится в сообщении на сайте главка.

Грузовой железнодорожный состав остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан. Три горящих вагона отцеплены и отбуксированы в тупик. На место происшествия выехали пожарные расчеты теплоозерского цементного завода, пожарного поста поселка Биракан и пожарный поезд станции Биробиджан 1.

В свою очередь в пресс-службе Дальневосточной железной дороги ТАСС сообщили, что загорелся один вагон со шпалами, возгорание практически потушено. На движение поездов происшествие не повлияло, добавили в ведомстве.