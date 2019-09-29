СМИ: на железнодорожном вокзале в Саудовской Аравии произошел сильный пожар

ТАСС, 29 сентября. Сильный пожар возник в воскресенье на центральном железнодорожном вокзале Эль-Харамейн в города Джидда. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Возгорание началось на крыше строения. В настоящее время несколько пожарных бригад пытаются локализовать очаг возгорания.

Как сообщили представители Управляющей компании железной дороги, в результате пожара на вокзале в Джидде никто из пассажиров или работников предприятия не пострадал.

Скоростная железная дорога Эль-Харамейн ("Две святыни") связывает два священных для мусульман саудовских города Мекка и Медина с портом Джидда, расположенным на побережье Красного моря. Протяженность всей трассы составляет около 450 км, стоимость строительства этого скоростного пути составила $7,3 млрд. Официальное открытие дороги Эль-Харамейн состоялось в сентябре прошлого года.