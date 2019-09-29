{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП под Курском погиб ребенок

Еще четыре человека пострадали

ТАСС, 29 сентября. Один ребенок погиб, еще четверо пострадали в воскресенье днем в результате столкновения трех автомобилей на трассе М-2 "Крым" в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня около 13:30 мск на 520-м км автодороги М-2 "Крым" водитель грузовика Volvo столкнулся со встречным ВАЗ-2115, который затем отбросило на попутно ехавший ВАЗ-2107. В результате аварии в первой легковой машине пострадал водитель, пассажирка и двое детей 2011 и 2016 годов рождения, еще один ребенок 2019 года рождения погиб", - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным пресс-службы, на участке федеральной трассы, где произошла авария, организовано движение транспорта по одной полосе.

Теги
РоссияКурская область
В Башкирии при жесткой посадке дельтаплана пострадала женщина
Инцидент произошел в Учалинском районе
Читать полностью