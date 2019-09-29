В ДТП под Курском погиб ребенок

ТАСС, 29 сентября. Один ребенок погиб, еще четверо пострадали в воскресенье днем в результате столкновения трех автомобилей на трассе М-2 "Крым" в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сегодня около 13:30 мск на 520-м км автодороги М-2 "Крым" водитель грузовика Volvo столкнулся со встречным ВАЗ-2115, который затем отбросило на попутно ехавший ВАЗ-2107. В результате аварии в первой легковой машине пострадал водитель, пассажирка и двое детей 2011 и 2016 годов рождения, еще один ребенок 2019 года рождения погиб", - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным пресс-службы, на участке федеральной трассы, где произошла авария, организовано движение транспорта по одной полосе.