В Забайкалье четыре человека заразились бруцеллезом

ЧИТА, 30 сентября. /ТАСС/. Красночикойская станция по борьбе с болезнями животных в Забайкальском крае скрыла информацию о вспышке бруцеллеза, что привело к распространению болезни в селе Усть-Урлук, где заболели четыре человека, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"Выявлено сокрытие бруцеллеза животных, что привело к распространению болезни в селе Усть-Урлук. Среди сельского населения были выявлены четыре случая заболевания", - уточнили в пресс-службе.

По данным управления, сотрудники ветеринарной станции скрыли обнаружение положительно реагирующих на бруцеллез животных, из-за чего не были проведены ветеринарные и медико-санитарные мероприятия. Жители села оставались в неведении, а профилактические меры, предупреждающие заражение, были приняты ими несвоевременно.

Против сотрудников станции возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в прокуратуру края для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

В июне стало известно, что в селе Усть-Урлук Красночикойского района введен карантин из-за заболевания животных бруцеллезом. Были уничтожены 18 коров. Их забили, чтобы не допустить распространения болезни. Через месяц выяснилось, что шесть жителей села заразились бруцеллезом, попив некипяченое молоко.

Бруцеллез - инфекционное заболевание, передающаяся от больных животных человеку при контакте или при употреблении инфицированных молочных или мясных продуктов. Оно вызывает поражение нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата, часто переходит в хроническую форму и ведет к инвалидности.