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В Смоленске рейсовый автобус врезался в дерево

По предварительным данным, пострадали восемь пассажиров

ТАСС, 30 сентября. Восемь пассажиров автобуса, по предварительным данным, пострадали, когда водитель врезался в дерево в Смоленске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД по Смоленской области в понедельник.

"Сегодня около 08:45 мск в Смоленске водитель, управляя транспортным средством ПАЗ, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате столкновения пострадали восемь пассажиров автобуса.

Как уточнил ТАСС представитель региональной Госавтоинспекции, автобус был рейсовым, следовал из Смоленска в Мазальцево.

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