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Депутат погиб в аварии на трассе под Саратовом

Машина съехала в кювет

САРАТОВ, 30 сентября. /ТАСС/. Депутат Федоровского районного собрания Азамат Душалов погиб в ДТП в Саратовской области накануне вечером, сообщили ТАСС в администрации района.

"Мы подтверждаем гибель депутата Душалова", - сказала собеседница агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, авария произошла в Энгельсском районе.

Как пояснили в ГИБДД региона, на трассе водитель Toyota допустил съезд в кювет. "В результате ДТП пассажир, мужчина 1977 года рождения, от полученных травм скончался, водитель и несовершеннолетний пассажир, девушка 2002 года рождения, получили травмы", - уточнили в пресс-службе ведомства.

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