Фигуранта дела по загрязнению нефтепровода "Дружба" перевели под домашний арест

САМАРА, 30 сентября. /ТАСС/. Самарский районный суд перевел под домашний арест фигуранта уголовного дела по загрязнению нефтепровода "Дружба" - заместителя гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустама Хуснутдинова - до 30 января 2020 года. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Переведен под домашний арест до 30 января 2020 года", - сказала собеседница агентства.

Ранее он находился под стражей. Под арестом остаются гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев и гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай.

В июле в Литве задержан бывший гендиректор компании "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко, который в мае был заочно арестован Самарским районным судом. В Литве Ружечко был арестован, однако затем суд заменил арест изъятием документов с интенсивным надзором.

Под домашним арестом находятся Роман Якушев, Роман Гладков, Владимир Матюхин и Дмитрий Никишов, все они являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба". Никишов - заместитель начальника куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям, Якушев - начальник отдела этого управления, Гладков - начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино", Матюхин - инженер ПСП "Лопатино". Под домашним арестом также находится заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и транзит нефти в Европу через Белоруссию по двум направлениям - через Польшу и Украину. 19 апреля белорусская сторона заявила о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. По факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ ("Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность", "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Кража").