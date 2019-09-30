В Петербурге суд прекратил дело священника, не лечившего приемную дочь от ВИЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, которых обвиняли в том, что они умышленно не лечили приемную дочь от ВИЧ, в результате чего ребенок умер. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"[Суд] вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Юрия Сычева и Елены Сычевой, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что ходатайство о прекращении уголовного преследования подал адвокат обвиняемых. "Подсудимые и государственный обвинитель не возражали", - отметили в пресс-службе, добавив, что дело слушалось в закрытом режиме.

По данным СК, уголовное дело было возбуждено в 2017 году после смерти девочки в больнице. Следователи установили, что ребенок родился у неустановленной женщины, у которой был диагностирован ВИЧ, и стоял на диспансерном учете. В возрасте четырех лет девочку удочерили Сычевы, однако, по версии следствия, они уклонялись от лечения ребенка и скрывали от медработников наличие у нее заболевания, в результате чего девочка умерла.