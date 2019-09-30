Прокуратура подтвердила, что экс-глава эстонского филиала Danske Bank покончил с собой

ТАЛЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе, тело которого было обнаружено 25 сентября, покончил с собой. Об этом сообщила эстонская Государственная прокуратура в понедельник.

"Следственные действия, проводившиеся в последние дни в рамках уголовного дела банка Danske, не дают никаких оснований сомневаться в причине смерти Айвара Рехе и доказывают, что тот добровольно ушел из жизни", - говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры, которое приводит газета Postimees.

В понедельник, 23 сентября, эстонская полиция сообщила, что начала поиски пропавшего экс-главы филиала банка Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, вовлеченного в скандал с отмыванием денег. Он был найден мертвым в среду утром в саду его собственного дома.

1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в €7 млрд. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген.

По версии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, приговоренного российским судом к девяти годам колонии заочно, банк может быть причастен к мошеннической схеме в России, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.