В Перми возбудили дело против экс-полицейского за продажу личных данных граждан

ПЕРМЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили против бывшего сотрудника полиции Перми, который, используя служебное положение, предоставлял частному детективу за вознаграждение персональные данные граждан РФ. Об этом в понедельник сообщается на сайте краевой прокуратуры.

"Действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество")", - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбудили также против частного детектива, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 3 ст. 272 УК РФ и ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни").

По данным прокуратуры, в июле 2018 года бывший и.о. руководителя отдела уголовного розыска отдела полиции №3 управления МВД России по городу Перми, располагая конфиденциальной информацией, за вознаграждение предоставил частному детективу охраняемые законом персональные данные о гражданах РФ - сведения информационного центра ГУ МВД России по Пермскому краю. Максимальное наказание за совершение данных преступлений - лишение свободы сроком до пяти лет.