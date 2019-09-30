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Источник: в Москве водитель получил огнестрельное ранение после дорожного конфликта

В городе объявлен план "Перехват"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Дорожный конфликт на северо-западе Москвы закончился стрельбой, мужчина получил огнестрельное ранение. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ДТП с участием автомобилей Chevrolet Lacetti и Volvo произошло на пересечении Туристской улицы и улицы Героев Панфиловцев в Москве. В ходе словесной перепалки один из водителей выстрелил в своего оппонента, в результате чего последний получил огнестрельное ранение", - сообщил собеседник агентства.

В столице объявлен план "Перехват".

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