В Перми нашлась пропавшая четыре дня назад несовершеннолетняя

ПЕРМЬ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю нашли живой 15-летнюю девушку, которая 28 сентября ушла из дома в Орджоникидзевском районе Перми и не вернулась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Нашли сотрудники уголовного розыска", - сказали в пресс-службе.

В поисках также принимали участие члены поискового отряда "Лиза Алерт". Как сообщил ТАСС представитель отряда, в мероприятии было задействовано порядка 20 волонтеров и около 300 сотрудников полиции.

30 сентября управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту исчезновения 15-летней жительницы города Перми, которая в субботу 28 сентября около 15:00 (13:00 мск) ушла из дома в Орджоникидзевском районе города и не вернулась, дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").