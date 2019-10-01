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Пермский омбудсмен заявил, что сотрудники колонии непричастны к избиению заключенного

Павел Миков также добавил, что в самой колонии существует проблема с обеспечением безопасности осужденных

ТАСС, 1 октября. Инцидент в пермской колонии, где избили заключенного, не связан с наказанием со стороны сотрудников данного учреждения, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков.

"Причина совершения насильственных действий сексуального характера осужденными, по предварительным данным, не связана с наказанием со стороны сотрудников колонии", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Микова.

Уточняется, что причиной инцидента могла стать личная неприязнь между осужденными или "иные причины и обстоятельства, связанные с неписанными правилами поведения в преступной среде".

При этом, по данным омбудсмена, в колонии существует проблема с обеспечением безопасности осужденных. Однако ранее в адрес уполномоченного по правам человека в Пермском крае не поступали жалобы осужденных и их родственников из этой колонии на сексуальное насилие.

Ситуация с условиями содержания в данной колонии взята на контроль уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

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