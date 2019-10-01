В Набережных Челнах семилетний мальчик едва не утонул на занятиях по плаванию

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Семилетний мальчик едва не погиб во время занятий в бассейне в одном из спорткомплексов Набережных Челнов. Об этом во вторник сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, ребенок занимался в бассейне с инструктором, но в какой-то момент не смог выплыть. Лишь спустя полторы минуты инструктор поднял ребенка на поверхность и провел реанимационные мероприятия. Мальчика доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", -- говорится в сообщении.

Проверку работы фитнес-центра, где произошел инцидент, проведет и городская прокуратура. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры Татарстана в Twitter.