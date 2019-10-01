Третий за день человек попал под колеса электрички в Московском регионе

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Третий за сутки человек попал под электричку в Подмосковье, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"На перегоне между станциями Можайск и Бородино Белорусского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва - Бородино смертельно травмирован мужчина, по предварительным данным, переходивший железнодорожные пути в неустановленном месте", - сказали в управлении.

Сотрудники транспортной полиции работают на месте происшествия, личность погибшего устанавливается. "Транспортная полиция напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и просит граждан соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей", - отметили в пресс-службе.

Во вторник на железнодорожной станции Радищево Ленинградского направления электричка насмерть сбила мужчину. Кроме того, аэроэкспресс Шереметьево - Москва в районе станции Марк в Москве сбил женщину 1982 года рождения. Она была госпитализирована.