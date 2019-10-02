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По поручению главы СК в Туве возбудили дело после пропажи в тайге 12-летнего мальчика

В поисках ребенка задействовали криминалистов и различную технику, в том числе спутниковые средства связи, оборудование для фото- и видеофиксации
Тува Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Тува
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 2 октября. Следователи по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело после пропажи в Туве 12-летнего школьника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"1 октября в 21:22 (17:22 мск) в правоохранительные органы Тоджинского района республики поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летнего мальчика. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сообщили в СК.

Следователи установили, что 29 сентября в таежной местности в месте Хоор Арга, в 20 км от села Ий Тоджинского района мальчик с отцом и знакомыми собирали кедровые орехи. До обеда ребенок со стоянки пешком направился в сторону села. Около 14:00 (10:00 мск) родители обнаружили пропажу ребенка, и местные жители организовали самостоятельные поиски, которые не дали результата.

"Поиски ребенка ведутся непрерывно, в них задействованы усиленные следственные группы, состоящие из сотрудников Следственного комитета, МВД, МЧС и местных жителей", - отметили в СК. Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления подключить дополнительные силы и средства для поиска ребенка в круглосуточном режиме. Также в поисках задействованы криминалисты и различная техника, в том числе спутниковые средства связи, оборудование для фото- и видеофиксации. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияТыва
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